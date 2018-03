Gari encontra recém-nascido em caixa de papelão na Bahia

Um bebê recém-nascido foi encontrado por um gari em uma caixa de papelão à margem da Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na segunda-feira, 23. O bebê, ainda com o cordão umbilical e placenta, foi deixado pouco após o parto. O quadro de saúde da criança até a madrugada desta terça era grave. Ela ocupa uma incubadora na unidade semi-intensiva neonatal do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

O recém-nascido chegou à unidade com parada cardiorrespiratória, apresentando hipotermia (temperatura corporal baixa) e hipoglicemia (baixa de açúcar no sangue). Pela tarde, sofreu uma segunda parada. Segundo os médicos, o bebê chegou ao hospital com menos de uma hora de vida, pesando apenas dois quilos e com sinais de prematuridade.