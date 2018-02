Garimpeiro é preso com ouro e diamante em Roraima A Polícia Federal (PF) prendeu, no último sábado, 17, um garimpeiro transportando ouro e 23 pedras de diamante em sua mochila na zona rural do município de Alto Alegre, em Roraima. De acordo com a PF, a ação, realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente, tinha o objetivo de reprimir o garimpo ilegal dentro de reservas indígenas. O preso, identificado pela polícia como A.S., foi detido em flagrante e negou que estivesse garimpando em terras indígenas, alegando que estava apenas realizando o transporte das pedras preciosas para um amigo, cujo nome não soube informar. Os policiais compareceram na casa do garimpeiro e confirmaram com seus familiares que ele tinha recém-chegado do garimpo, o que reforçou ainda mais os indícios contra o acusado. Ainda segundo a PF, A.S foi autuado por crimes ambientais e está sujeito à pena de seis meses a um ano de prisão e multa.