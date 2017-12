Garota baleada em assalto continua se recuperando bem A adolescente Priscila Aprígio, de 13 anos, segue se recuperando bem no quarto do Hospital Alvorada, em Moema, na zona sul de São Paulo, de acordo com boletim médico divulgado às 11 horas deste domingo, 18. A garota, que ficou paraplégica após ser alvejada numa tentativa de assalto uma agência do Itaú, em 28 de fevereiro, retornou para o hospital com uma infecção três dias depois de receber alta. Priscila é tratada com antibióticos, no segundo dia de pós-operatório. Na sexta-feira à tarde, ela passou por uma cirurgia para limpeza do percurso da bala. Segundo o boletim, a paciente está "consciente, orientada e alimentando-se bem". O boletim foi assinado pelo diretor Clínico do Alvorada, Dr. Guilherme Monteiro.