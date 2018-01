Garota de 16 anos é presa com 378 quilos de maconha Uma garota de 16 anos foi detida, na madrugada desta sexta-feira, num hotel da Rua João Teodoro, no bairro da Luz, com 378 quilos de maconha. Ela trouxe a droga de Foz do Iguaçu, onde mora, em caixas de papelão, como se fossem brinquedos de plástico, e chegou a São Paulo num ônibus clandestino que traz sacoleiros. A.I. delatou ao delegado Sérgio Marcos Roque, do 77.º Distrito Policial, de Santa Cecília, o balconista Roberto Wagner Chiapin, de 36 anos, que viajara no mesmo ônibus para ?tomar conta da droga.? Ele também foi preso. A dupla disse aos policiais que foi contratada em Foz do Iguaçu paratrazer a maconha para São Paulo. Deveriam se hospedar no hotel e esperar por três homens que seriam os donos da droga. O delegado Roque informou que, na segunda-feira, recebeu uma denúncia de que a maconha paraguaia comprada por uma quadrilha de São Paulo deveria chegar com sacoleiros que viajam todas as semanas para comprar mercadorias contrabandeadas no Paraguai. ?Estamos investigando para identificar e localizar os donos da droga?, informou o delegado Roque. Estufa Durante uma blitz realizada nesta sexta-feira, no Parque São Bernardo, em São Bernardo do Campo, policiais civis encontraram numa casa 60 pés de maconha cultivados numa estufa de iluminação artificial. Na residência, havia uma central de rádio e, num dos quartos utilizado como cativeiro, os policiais encontraram metralhadoras e munição. Trinta pessoas foram presas. Quatro foram autuadas por porte de drogas e três, por porte ilegal de arma. Os outros detidos foram dispensados, depois de uma triagem. (R.L.)