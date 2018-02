Garota morta em playground de hotel será enterrada nesta terça em SP

A garota de quatro anos morta após ser atingida por uma viga de sustentação de um de balanço de playground, num hotel de luxo em Águas de São Pedro, a 184 quilômetros da capital paulista, será enterrada nesta terça-feira, 24, em São Paulo. O sepultamento será às 17h, no Cemitério São Paulo, na região central da capital paulista.

O corpo da garota foi liberado na segunda-feira, 23, do Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba e está sendo velado na casa da família, na capital, desde a madrugada. As informações são da Funerária Unidas, responsável pelo traslado.

Acidente. Por volta das 12h de segunda-feira, a menina - que não teve o nome divulgado - brincava no parque do Grande Hotel São Pedro, acompanhada por recreacionistas. Ela estava em um dos balanços - que tem três cadeiras, quando a viga superior do brinquedo, que sustentava as cadeiras, atingiu seu tórax.

Policiais militares chegaram a levá-la ao Pronto-Socorro de Águas de São Pedro, mas ela não resistiu. Atingida no peito, teve um dos pulmões perfurados. O médico Rafael Prota, que atendeu a criança, informou que ela sofreu choque hemorrágico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mãe da menina, Maria Isabel Gomes Pereira, é brasileira e o pai, Jean Jaques Schaller, é francês. Ambos são professores na França. Eles estavam hospedados no hotel com os avós maternos. A avó da criança declarou aos policiais que o peso da menina - aproximadamente 19 quilos - não seria suficiente para derrubar a viga. Segundo a PM, só a perícia vai poder apontar qual foi a causa do acidente.

A família veio ao Brasil passar férias na casa dos avós maternos, em São Paulo, e havia entrado no hotel no domingo, onde passaria a semana.

O Grande Hotel São Pedro divulgou nota em que classificou a tragédia de "fatalidade" e lamentou a morte da menina. O hotel disse que está tomando as medidas necessárias. "Foram adotadas todas as providências cabíveis nesta situação e o caso está sendo apurado."

Estrutura. De alto padrão, o Grande Hotel São Pedro tem campo de golfe, health club com águas medicinais e banhos sulfurosos e jardins projetados nos anos 1940, além de quadras de tênis, ginásio poliesportivo e bosque de 330 mil metros quadrados. Também é internacionalmente conhecido por abrigar a Escola Hotel Senac, que forma chefs de cozinha.