Garota sumida é encontrada com homem de 43 anos em MG

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante em Betim, Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira, 26, suspeito de pedofilia e estupro. A polícia chegou ao suspeito após iniciar uma investigação de um desaparecimento de uma adolescente, de 13 anos, na última quarta-feira, 24, depois que ela saiu de casa para ir à escola. A menina, de acordo com a PM, mantinha contato pela internet com Pedro Luís Okpes, que morava no Paraná. Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem estava hospedado em um hotel da cidade e que já havia alugado uma casa na região. Um taxista que transportou o homem do hotel à casa levou os policiais ao local, onde estavam Pedro e a adolescente. Na casa foram apreendidos diversos DVDs e materiais de informática. O homem está preso no 8.º Distrito Policial da cidade.