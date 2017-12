Garotinho anuncia novo plano para reduzir criminalidade Com a imagem ofuscada após sucessivos casos negativos para sua gestão, o secretário da Segurança Pública, Anthony Garotinho, anunciou hoje mais um projeto para tentar reduzir os índices de criminalidade no Estado. Depois de dizer que a Polícia Militar receberia 250 novos carros e a cidade teria cerca de 500 câmeras para monitorar pontos considerados violentos, ele anunciou a criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública. O projeto vai reunir delegados, comandantes da PM e entidades civis como organizações não-governamentais e associações de moradores, para discutir as questões de segurança em cada região. O primeiro conselho será lançado amanhã, em Petrópolis, na região serrana do Estado. Na quarta-feira, será a vez Niterói, no Grande Rio. Na quinta-feira, Campos, reduto eleitoral do ex-governador do Rio, também receberá o projeto.