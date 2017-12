Garotinho critica governo federal e zomba da polícia de São Paulo O secretário da Segurança Pública do Rio, Anthony Garotinho, voltou a criticar nesta segunda-feira o governo federal e ironizou a atuação da polícia de São Paulo no combate a seqüestros, durante seminário sobre crime organizado realizado na sede do Ministério Público Estadual. ?Cinco presídios federais é uma quantidade ridícula. Isso não dá para nada. Temos uma população carcerária de 20 mil homens no Estado, dos quais 70% respondem por narcotráfico. É ridículo um país como o Brasil ter apenas cinco presídios para 200 presos?, disse ele. Durante a palestra, o secretário fez uma comparação entre as polícias do Rio e de São Paulo em relação aos casos de seqüestro. ?Existem 27 empresários em cativeiro no Estado de São Paulo, e não temos nenhum no Rio. Nós vencemos esse tipo de crime com especialização.? Ele voltou a criticar o governo federal ao comentar as atribuições legais das polícias estadual e federal. ?Nosso Estado não produz armas nem drogas. Mais uma vez a responsabilidade recai sobre o governo federal?, disse o secretário. ?Não é justo o Rio gastar 70% do orçamento de segurança pública com crimes de narcotráfico e controle de armas e drogas, que são de competência do governo federal?, completou a governadora Rosinha Matheus, mulher de Garotinho. Ela afirmou que estaria ?reduzindo os índices de criminalidade? no Estado, apesar de os números divulgados pelo próprio governo mostrarem o contrário.