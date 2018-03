Garotinho deve anunciar apoio a tucano

O líder do PR fluminense manteve contatos com o presidente do PT, José Eduardo Dutra. Segundo ele, representantes do PR estão "insatisfeitos" por não terem sido convidados para nenhum evento de campanha de Dilma no Rio. "A neutralidade já foi descartada. Falei com o Dutra e expliquei a insatisfação da bancada com o PT", reclamou o ex-governador, que obteve 695 mil votos e ajudou a eleger mais sete deputados federais.