Garotinho espera que "o bem vença o mal" durante sua gestão O secretário de Segurança Pública Anthony Garotinho disse hoje esperar que, até o fim de sua gestão, possa dizer que ?as forças do bem venceram as forças do mal?. Garotinho disse que não conseguirá acabar com o crime, e reconheceu que algumas medidas de seu programa de combate à criminalidade "custam a surtir efeito". Garotinho inaugurou hoje uma moderna central de escuta telefônica, capaz de interceptar até 800 ligações simultaneamente, adquirida por R$ 354 mil com dispensa de licitação, e doado à Secretaria de Segurança pela Vida Obra Social, instituição de assistência à população pobre do governo estadual. O equipamento permite também captação de conversas feitas em aparelhos Nextel, muito usados por traficantes, por ser de difícil rastreamento pelos serviços de inteligência policial. "Eles que se cuidem", disse o secretário, referindo-se aos criminosos.