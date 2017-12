Garoto atira na própria cabeça durante ´roleta russa´ em BH Um jovem de 15 anos deu um tiro na própria cabeça quando praticava "roleta russa", na noite de segunda-feira, no bairro Landi, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da polícia, o adolescente estava brincando com um revólver junto com um amigo. De repente, ele apontou a arma para a própria cabeça e acabou disparando. O rapaz foi encaminhado para o hospital e seu estado é gravíssimo.