Garoto atropela 6 em ponto de ônibus em Petrolina

Um garoto de 13 anos atropelou com um Fiat Uno seis pessoas em um ponto de ônibus no início da manhã desta segunda-feira, 7, no bairro Rio Pequeno, na cidade pernambucana de Petrolina. Segundo a Polícia Militar (PM), o menor teria pegado o carro sem permissão dos pais, que haviam saído para trabalhar, para ir comprar pão. O acidente ocorreu nas imediações da casa dele. Ainda de acordo com a PM, quatro vítimas sofreram ferimentos leves e outras duas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Dom Malan. O adolescente e a mãe dele foram encaminhados à delegacia da cidade.