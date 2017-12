Garoto baleado durante tiroteio em UPP está em estado grave, diz hospital

Atualizada às 20h02

RIO - Baleado na cabeça nesta segunda-feira, 5, à tarde, durante tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, que tem uma Unidade de Polícia Pacificadora desde 2011, o menino Victor Gomes Bento, de 8 anos, foi submetido a cinco horas de cirurgia no Hospital Federal do Andaraí e permanecia internado nesta terça em estado grave. À tarde, ele foi transferido para o Hospital Federal dos Servidores, que possui uma unidade especializada em neurocirurgia pediátrica.

Victor voltava da escola e estava acompanhado do irmão quando foi baleado. Ele atravessava uma rua da favela quando ocorreu o tiroteio entre policiais e criminosos, perto da base da UPP. Foi socorrido pelo dono de uma loja de materiais de construção. Duas pistolas e um fuzil usados por policiais que participaram da ação foram recolhidas para perícia. Quatro PMs foram ouvidos nesta terça pela Polícia Civil e outros quatro devem ser intimados nesta quarta.

Manifestação. Durante o confronto, o Túnel Noel Rosa, que corta o morro, ficou interditado nos dois sentidos. Ninguém foi preso. Depois que Victor foi baleado, moradores fizeram uma manifestação contra a ação da PM. Barricadas de lixo foram incendiadas nos acessos à favela e policiais usaram bombas de gás e spray de pimenta para acabar com o protesto. Alguns moradores passaram mal em meio ao tumulto, incluindo crianças. O delegado responsável pela investigação foi ao morro e disse que fará uma reconstituição nos próximos dias para tentar descobrir de onde partiu o tiro que atingiu Victor.

Grávida de sete meses, Vera Gomes acompanhou a transferência do filho, que tem cinco irmãos. As quatro escolas do morro abriram ontem, mas ficaram vazias.