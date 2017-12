Garoto de 8 anos morre ao ser atingido por bala perdida em Curitiba

SÃO PAULO - Um menino de oito anos morreu na noite de quinta-feira, 24, vítima de uma bala perdida, no bairro de Tatuquara, na zona sul de Curitiba, durante uma possível execução. Segundo o delegado Rubens Recalcatti, da Delegacia de Homicídios, o alvo dos disparos era o jovem Nickson Martins Coimbra Junior, de 18 anos, que ficou ferido.

Os dois foram atingidos por volta das 20 horas, quando estavam na Rua Irmã Faustina Kovalska. Segundo o delegado, o menino teria saído para comprar figurinhas. Dois homens, que estavam em um Gol, dispararam contra Nickson e uma das balas atingiu a criança que passava pelo local.

O pai do menino chegou a levar o filho para o Hospital do Trabalhador, mas ele chegou morto. Nickson foi socorrido para o mesmo hospital. De acordo com o delegado, a ficha criminal de Nickson está sendo apurada e a polícia já trabalha em cima de informações sobre os suspeitos.