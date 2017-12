Garoto de 9 anos encontrado acorrentado volta para casa no PR

CURITIBA - Um garoto de nove anos foi encontrado acorrentado à cama, sem comida e água, na tarde de quinta-feira, 23, em Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná.

Os pais da criança - mecânico e comerciária - foram ouvidos e assinaram um termo circunstanciado. Na polícia, os pais assumiram o erro e o justificaram como uma forma de evitar que o filho cometesse infrações. O casal associava o comportamento instável do menino ao consumo de drogas.

O menino chegou a ser levado para um abrigo para menores no município, mas depois que foi diagnosticado com transtorno psicológico pelos psiquiatras da instituição, o Conselho Tutelar de Santo Antônio da Platina decidiu que o menor voltasse para a residência. Ele terá acompanhamento psicológico. O Conselho Tutelar devolveu o menino à casa da família no final da tarde de sexta-feira, 24.