Garoto morre depois de prédio desabar em Vitória O desabamento de um prédio residencial de cinco andares na madrugada de ontem provocou a morte de um menino de 7 anos na cidade de Domingos Martins, a 40 quilômetros de Vitória. Após mais de 15 horas de trabalho nos escombros, só no início da noite de ontem os bombeiros conseguiram encontrar o corpo de Ícaro Pereira Pretti. O menino estava no primeiro andar do imóvel com a avó, Denise Mendes, de 47 anos, que provavelmente também morreu no desastre na capital capixaba. Até a noite de ontem, os bombeiros ainda não tinham conseguido chegar ao corpo dela. Havia 22 pessoas no prédio no momento do desabamento, por volta das 3 horas. A maioria delas estava nos últimos andares. "Como a falência do prédio se deu no 1º e 2º andar, as pessoas que estavam por cima conseguiram sair pelas janelas, com a ajuda de vizinhos e usando cobertores", contou o coronel Samuel Rodrigues, assessor de comunicação da Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Apenas um idoso foi retirado com vida dos escombros pelos bombeiros no início da manhã. As equipes de resgate trabalharam durante todo o dia. O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, foi até o local. Segundo a Defesa Civil, que abriu investigação sobre as causas do desabamento, os proprietários do imóvel, construído em 1989, elevaram de três para cinco os pavimentos do prédio em 2001 sem autorização da prefeitura. O excesso de peso sobre as colunas de sustentação é uma das hipóteses que serão investigadas para o desabamento.