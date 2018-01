Garoto que queria se juntar às Farc já está no Rio O estudante Alexandre de Donato, de 14 anos, chegou hoje à noite com os pais, vindo de Manaus (AM), no Aeroporto Tom Jobim (Galeão), no Rio. O adolescente não quis falar com a imprensa. O padastro dele, Murilo Souza, disse que Alexandre estava "arredio, calado e tenso e somente no fim da viagem deitou no colo da mãe". Disse ainda que "conseguimos convencê-lo a ficar em casa por enquanto". O adolescente fugiu da casa dos pais no último sábado com o objetivo de se alistar às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Ontem, ele foi encontrado pela Polícia Federal pouco antes de chegar de barco a Manaus.