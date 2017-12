Gás de amônia vaza e deixa 1 intoxicado no Mato Grosso

Cerca de uma tonelada de gás de amônia vazou no início da manhã desta quarta-feira, 13, de uma fábrica de refrigerante no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, no Mato Grosso. Uma funcionária ficou intoxicada e teve de ser levada ao Pronto-Socorro Municipal. O vazamento ocorreu em uma das tubulações que ligam o reservatório do produto a um compressor. O coordenador de atendimento a Acidentes Ambientais da Defesa Civil, João Carlos Rocha, afirmou que houve um erro de manobra dos operadores. A Defesa Civil utilizou um jato de água para condensar o gás, impedindo que ele se espalhasse. Os trabalhos de contenção foram encerrados por volta das 11 horas. O funcionamento da fábrica foi suspenso pelo resto do dia.