Gás pode ter matado casal em motel no interior de SP Um casal de paulistanos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira, 1, em um motel de Ibiúna, na região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, Giovane Ferreira de Oliveira, de 31 anos, e sua mulher, Elaine Cristina Ferro, de 26, foram para o motel na noite de domingo, depois de terem dado uma festa numa chácara da região para comemorar seu casamento. Eles se casaram no dia 30, em São Paulo. Segundo os policiais, a demora do casal em deixar o quarto despertou a atenção dos funcionários. Como ninguém atendia o interfone, a porta foi arrombada. O casal estava morto sobre a cama. Os corpos não apresentavam sinais de violência. A polícia investiga a hipótese de intoxicação pelo gás utilizado para aquecer a piscina da suíte. Peritos do Instituto de Criminalística de Sorocaba examinaram as instalações e colheram amostras da água. Segundo um policial, há dois meses outro casal teria sido atendido em um pronto-socorro da cidade depois de ter se intoxicado num dos quartos do motel. A administração do estabelecimento não se manifestou sobre a suspeita. A polícia aguarda os laudos da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) para abrir inquérito.