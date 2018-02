Gate explode caixa suspeita em estação de trem da CPTM Uma suposta bomba foi explodida por agentes do Grupo de Ações Táticas e Especiais (Gate) no final da madrugada desta sexta-feira numa estação de trem na Grande São Paulo. Segundo informações ainda não confirmadas pela polícia, havia pregos na caixa suspeita encontrada, às 2 horas, por funcionários do setor da limpeza que trabalhavam dentro de um vagão estacionado no pátio da Estação Carapicuíba. A caixa estava fechada com fita crepe e dentro de uma sacola plástica. Seis viaturas do 33º Batalhão da PM foram acionadas para a estação, situada na linha B(Júlio Prestes/Itapevi). Agentes do Gate foram ao local e destruíram a caixa. A assessoria de imprensa da CPTM se deslocou até a estação de Carapicuíba, mas se negou a passar informações à imprensa, alegando que dados só seriam fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública.