Um apostador de Fontoura Xavier, município do Rio Grande do Sul com 11.335 habitantes, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1220 da Mega Sena. Ele receberá R$ 119.142.144,27, o segundo maior prêmio já pago pela loteria. Os números sorteados foram 05-15-43-48-52-55.

A quina saiu para 377 ganhadores, que vão receber R$ 28.258,54 cada um; 30.478 apostadores ganharam R$ 499,35 pela quadra.