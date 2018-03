Gaudenzi encontra Jobim e deve assumir comando da Infraero

O engenheiro Sérgio Gaudenzi, atual presidente da Agência Espacial Brasileira, é o mais cotado para assumir a presidência da Infraero - Empresa Brasileira de Infra-estrutura aeroportuária, em substituição ao brigadeiro José Carlos Pereira. Gaudenzi esteve na quarta-feira à noite com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, em seu gabinete, por cerca de uma hora e teria acertado a sua ida para o cargo. "Foi uma excelente conversa", assegurou um interlocutor do ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confidenciou a líderes de partidos aliados que a mudança na Infraero não será apenas de presidente: cairá toda a cúpula. O anúncio do sucessor de Pereira deve demorar alguns dias porque há ainda outros ajustes a serem feitos no Ministério e Jobim espera anunciar todos ao mesmo tempo. Além disso, o ministro aguarda ainda a apresentação de um projeto em relação às obras do aeroporto de Guarulhos que decidirá se dará início imediato à obra completa agora, ou se fará de imediato apenas reparos emergenciais. Nesta quinta-feira, Gaudenzi, que é baiano, seguiu para Salvador, onde passa o final de semana. Filiado ao PSB, partido ao qual integra a sua executiva, o atual presidente da AEB está no cargo desde julho de 2004 e tem trânsito entre os militares, particularmente os da Força Aérea Brasileira (FAB). A sua indicação, justamente por este perfil político, foge um pouco à idéia inicial do governo e, particularmente, da Casa Civil, de pôr nos cargos pessoas com perfis técnicos. Uma dos fatores que pesou na sua escolha teria sido a sua fama de excelente gestor.