Gaviões da Fiel não desfila mais em SP, diz diretoria A diretoria da Gaviões da Fiel garantiu que a escola não desfila mais no carnaval de São Paulo. Além de perder quatro pontos, a escola estranhou não ter recebido nenhuma nota 10 até aquele momento. Como protesto, todos os membros da Gaviões da Fiel que acompanhavam a apuração do carnaval 2006 se retiraram do sambódromo às 10h25.