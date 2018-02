Gaviões é a campeã do grupo de acesso em São Paulo A Gaviões da Fiel foi a vencedora do grupo de acesso do carnaval de São Paulo, com 298 pontos, e conquistou assim o direito de desfilar entre as escolas do grupo especial em 2008. A Camisa Verde e Branco ficou em segundo lugar, e também volta a desfilar no grupo principal. A Gaviões, escola relacionada a torcida do Corinthians, foi rebaixada em 2006. No entanto, pelas regras vigentes na Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a Gaviões deve disputar em 2008 na categoria esportiva, enfrentando a Mancha Verde que concorreu sozinha este ano e foi campeã por antecipação. As duas escolas tentam mudar as regras da Liga para que possam disputar o grupo especial. As rebaixadas do grupo especial deste ano foram a Império do Ipiranga - que em 2006 subiu para o grupo especial - e a Unidos do Peruche. No grupo especial, a grande vencedora foi a Mocidade Alegre, que comemora o título com uma festa para 4 mil pessoas e 3 mil litros de chope, no bairro do Limão. Morro de Casa Verde, Unidos de São Lucas, Imperial e Flor de Liz, as quatro últimas colocadas no grupo de acesso, caíram para o Grupo 1. Na quinta-feira, será a apuração do grupo 1, e as duas primeiras colocadas subirão para o grupo de acesso. A pontuação da escolas: Gaviões da Fiel - 298 Camisa Verde e Branco - 295,75 Leandro de Itaquera - 295,25 Barroca Zona Sul - 292 Dragões da Real - 288,25 Acadêmicos do Tatuapé - 286,75 Morro da Casa Verde - 286,25 Unidos de São Lucas - 282,75 Imperial - 281,75 Flor de Liz - 281