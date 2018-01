Gaviões perde dois pontos por estourar tempo A assessoria de imprensa da Liga das Escolas de Samba de São Paulo informou que a Gaviões da Fiel Torcida perdeu dois pontos por ter estourado em um minuto o tempo de desfile no sambódromo. A informação inicial era de que a escola perderia seis pontos. Os dois pelo tempo ultrapassado, mais dois por mostrar o símbolo do Corinthians e outros dois por fazer merchandising. Quanto ao atraso de um minuto, anotado pelo relógio do sambódromo, Wellington Rocha, o Tonhão, presidente da Gaviões, disse a escola perdeu esses pontos conforme determina o regulamento. Apesar disso, Tonhão considerou muito bom o desfile da Gaviões. "Durante todo o ano, enfrentamos várias dificuldades. O importante aqui é ter visto o pessoal alegre e sorrindo quando a escola passou."