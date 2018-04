GCM confirma primeira greve desde a sua criação A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM) está em greve. Desde a zero hora de hoje, apenas 30% do efetivo de 6.520 guardas permanece nos postos de trabalho para cumprir a lei de paralisação. A categoria reivindica reajuste salarial desde a aprovação na Câmara de um projeto do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que prevê gratificação de até R$ 1.800 a policiais militares que participam de atividades conveniadas com o Município. . A decisão de cruzar os braços, tomada em assembleia na última quarta-feira, foi ratificada na noite de ontem em encontro da categoria que reuniu cerca de 700 guardas. "A gratificação dos policiais militares foi a gota d?água. Há mais de dez anos a guarda não tem aumento real", afirmou o presidente do Sindicato dos Guardas Civis (Sindguardas), Carlos Augusto de Sousa e Silva. O salário base é de R$ 855. A GCM quer elevar para R$ 1.281,60. Esta é a primeira vez que a guarda entra em greve, desde a criação, em 1986. Sousa e Silva disse que durante reunião, ontem, com o secretário de Segurança Urbana, Edson Ortega, ele afirmou não ter planos de aumento salarial até o fim do ano. "O secretário disse até que não é ele quem decide se pode ter aumento ou não." Segundo a secretaria, no encontro foram apresentadas "as medidas que o governo já tomou e o andamento de outras para modernizar a GCM e valorizar seus integrantes". A Prefeitura ressaltou que a greve não é "um instrumento que favorece o ambiente para entendimentos". Segundo o presidente do Sindguardas, às 19h30 o comandante da GCM, Joel Malta de Sá, teria ligado para pedir o cancelamento da greve em troca de uma reunião com o secretário de Modernização, Gestão e Desburocratização, Rodrigo Garcia. "Prefiro ser taxado de radical do que de vendido", teria respondido Sousa e Silva.