GCM faz operação para impedir barracas irregulares no Brás Dezenas de homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM), acompanhados de policiais militares e funcionários da Prefeitura, realizaram, durante a madrugada desta terça-feira, 7, uma operação para impedir a montagem de barracas irregulares na região da Rua Oriente, no Brás, próximo ao centro de São Paulo. Vendedores ambulantes não cadastrados junto à Prefeitura e que antigamente ocupavam o Largo da Concórdia, restaurado recentemente, acabaram se transferindo para a Rua Oriente e adjacências. As informações dão conta de que eles vinham montando as barracas para a chamada ´feirinha da madrugada´ e no fim permaneciam o dia todo na área. O resultado era, entre outros problemas, calçadas invadidas pelas barracas e pedestres sem espaço para circularem. A Guarda Civil Metropolitana informou que a ação terminou por volta das 6 horas sem o registro de nenhum conflito, mas ainda não há um balanço completo sobre a blitz. Adiantou, porém, que não houve prisões e nem apreensão de mercadorias.