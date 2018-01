GCM nega notificação e mantém greve A Guarda Civil Metropolitana (GCM) completou ontem o sétimo dia de greve com apitaço na frente do gabinete do prefeito Gilberto Kassab (DEM), no centro. O Sindicato da categoria (SindGuardas) afirma não ter sido notificado oficialmente sobre a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça (TJ) na sexta-feira, que determinou o fim imediato da paralisação e multa diária de R$ 100 mil caso não seja cumprida. O TJ afirma que fez a notificação por fax no fim da tarde. Hoje, há nova rodada de negociação no TRT.