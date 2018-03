Gêmeos de Belo Horizonte nascem em anos diferentes Um intervalo de dois minutos, na virada do ano, fez com que os gêmeos da auxiliar de cozinha Simone Aparecida Santos, de 20 anos, nascessem em anos diferentes. Ela começou a sentir as dores do parto ainda na noite do réveillon. Levada para a maternidade MaterClínica, em Venda Nova, ela teve o primeiro filho às 23h59 do último dia de 2006. Às 0h01 do primeiro dia do novo ano nasceu o outro bebê - o primeiro da região metropolitana de Belo Horizonte em 2007. De acordo com o diretor clínico da maternidade, Aloysio Cortez, as duas crianças do sexo masculino nasceram de parto normal e passam bem. O primeiro bebê, Marcos, nasceu com 2,640 quilos. O segundo, que ganhou o nome de Mateus, nasceu com 2,470 quilos. Cortez observou que o registro dos gêmeos deverá mesmo constar os dois horários diferentes. Simone havia programado o parto para o dia 05 de janeiro. "Mas veio um pouco antes. Agora ela se recupera bem dos dois partos e terá alta amanhã (terça-feira)", contou o diretor clínico.