Gênero está em evidência, diz ministra O eleitor não votará nos candidatos à Presidência por serem homens ou mulheres, afirma a ministra Nilcéa Freire (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres). Porém ela acredita que as candidaturas de Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) neste pleito colocam a questão do gênero em maior evidência. "Ser mulher não pode ser impeditivo para que uma pessoa desempenhe o papel de presidente."