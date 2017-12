Geólogos relatam ''avalanches'' em áreas de encostas As condições do solo nas áreas de encostas atingidas por temporais em Santa Catarina têm favorecido a ocorrência de deslizamento do tipo debris-flow. Trata-se de uma espécie de avalanche em que, além de terra, há deslizamento de detritos. O relato foi feito por dois técnicos de São Paulo, do Instituto Geológico, ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que desde terça-feira percorrem as cidades devastadas pelas chuvas. Os debris-flows costumam apresentar velocidade muito elevada - superior à da água, em condições semelhantes - podendo ultrapassar os 70 km/h.