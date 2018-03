Geraldo Alckmin endurece ataque à campanha do PT O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, fez nesta segunda-feira um dos mais duros ataques nesta campanha ao adversário do PT, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao rebater a declaração do presidente, que usou mais uma vez o discurso da ética para atacar a oposição, Alckmin frisou: "É uma bravata, não passa disso, (Lula) querer falar em ética parece piada". E continuou: "Eu tenho respeito pelas pessoas, mas quero deixar claro o ódio e nojo pela corrupção e incompetência". Alckmin fez essas declarações após caminhada de mais de uma hora no Mercado Municipal de São Paulo. O candidato considerou "inadmissível" a corrupção e incompetência prejudicarem o povo brasileiro. "Temos de agir com muita firmeza", defendeu. Alckmin esteve acompanhado de cinco vereadores tucanos da capital. A transeuntes que acompanharam a caminhada do candidato, Alckmin prometeu endurecer o tom de suas críticas assim que começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, a partir do dia 15 de agosto. Na rápida entrevista que concedeu após o trajeto, Alckmin destacou que não se pode perder a indignação pelo que está errado no Brasil. O candidato prometeu novamente manter a inflação sob controle, reduzir juros e impostos e propiciar um crescimento sustentável. Ao falar da maior reivindicação das pessoas que o abordaram no Mercado Municipal, a geração de empregos, Alckmin evitou falar em números, mas prometeu empenhar-se ao máximo neste sentido. "Nossa agenda será a do crescimento", ressaltou. O tucano rebateu ainda a estratégia que vem sendo adotada por alguns dirigentes petistas de pedir a investigação do governo Fernando Henrique Cardoso no escândalo dos sanguessugas. "Eles (petistas) querem generalizar a conduta errada e não aprenderam com a crise". Mas, advertiu que se houver alguém dos partidos que apóiam sua candidatura envolvido neste escândalo, tudo deve ser apurado e os responsáveis punidos.