Geraldo Vandré, Sansão e até cabelo são os temas de hoje no Sambódromo De Sansão a Geraldo Vandré, vai ser possível assistir na segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo a uma seqüência de histórias e de personagens que é quase inimaginável em um mesmo lugar. Falar numa mesma noite sobre a história do cabelo, homenagear duas cidades paulistas e um autor paraibano, lembrar a era dos festivais e ainda por cima chamar atenção para a importância da educação e da preservação do planeta é a missão das sete agremiações que se apresentam no Sambódromo hoje, a partir das 22h30. Quem abre a noite é a Camisa Verde e Branco, de volta ao Grupo Especial, usando a criatividade para enfeitar a história do cabelo. Em seguida, é a vez da Mancha Verde prestar homenagem a Ariano Suassuna, autor do Auto da Compadecida e A Pedra do Reino, entre outras obras. A terceira agremiação a pisar no Sambódromo vem fazer um alerta: O povo da terra está abusando. O aquecimento global vem aí. A vida boa sustentável pede passagem é o enredo da X-9 Paulistana. E que tal conhecer melhor Jaguariúna, cidade do interior de São Paulo? A Pérola Negra vai contar a história desse lugar famoso pela sua festa de rodeio. A Vai-Vai contará a história do Instituto Bacarelli, fundado pelo maestro Silvio Baccarelli, para ensinar música a crianças e jovens da Favela de Heliópolis, na zona sul. A Mocidade Alegre, campeã de 2007, vem para homenagear a cidade de São Paulo. A linha do tempo começa na década de 20, com o Modernismo, e vai até os dias de hoje. Fechando a noite, a Império da Casa Verde vai levar toda a riqueza da Música Popular Brasileira para a avenida. A entrada para o Sambódromo será liberada às 18 horas.