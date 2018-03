Gerente de banco é preso por roubar dinheiro de caixa O gerente de uma das agências bancárias da cidade de Sorriso, Mato Grosso, Amador Alves Bonifácio, está preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde a semana passada. Ele se apoderou de R$ 550 mil do banco para pagar "dívidas de jogo e cartões de crédito", de acordo com declarações dele ao Grupo de Repressão à Assaltos, Roubos e Seqüestros que fez a prisão do acusado. A notícia só foi divulgada nesta sexta-feira quando a instituição financeira, que não quer ter o nome divulgado, tomou conhecimento da prisão. Desde o final do ano passado, parcelas de R$ 40 mil estavam desaparecendo dos caixas eletrônicos da agência de Sorriso, que eram abastecidas por Amador Bonifácio. São oito caixas eletrônicos na cidade que recebiam diariamente quase R$ 700 mil, para saque dos clientes. Desse total, desapareceram em menos de um mês R$ 550 mil. Quando o suspeito foi identificado, fugiu da cidade. Bonifácio será entregue à polícia de Sorriso neste sábado.