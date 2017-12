Gerente de posto é baleado durante assalto em SP Um gerente de posto de gasolina foi baleado, por volta das 2h desta madrugada, durante um assalto, no Jardim da Saúde, bairro de classe média da zona Sul da capital paulista. Dois bandidos, a pé, negros, vestindo calças e jaquetas escuras, armados com um revólver calibre 38, entraram no Auto Posto Sol, localizado na altura do nº 2.159 da Avenida do Cursino, e dominaram o gerente André Luiz Cesário, de 27 anos. Segundo o que relatou um dos frentistas, o gerente, de costas para os bandidos, seguia em direção ao caixa para pegar dinheiro e cheques e entregar à dupla quando um dos criminosos atirou duas vezes pensando que a vítima estivesse armada e fosse reagir. Um dos tiros atingiu as costas de André, que foi levado por policiais militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão para o Pronto-Socorro Heliópolis, onde passou por cirugia. os bandidos, após atirarem, foram até o caixa e levaram o que lá havia; depois fugiram. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, de Vila Clementino.