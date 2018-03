Gestão em alta ''não quer dizer política em baixa'' A ênfase dada à gestão, aos detalhes do planejamento, tão ao gosto da nova presidente, "não significa que a política fique em baixa ou tenha menor peso no governo", lembra o cientista político Amaury de Souza, da MCM Consultoria. "Assim como a má gestão faz o eleitor perder o interesse por assuntos públicos, a boa gestão é o caminho para maior participação política", acrescenta. Na mesma linha, o professor Daniel Aarão Reis, que ensina História Contemporânea na UFF, do Rio, não aprova a separação entre política e gestão. "Política pura não existe", diz ele. "A gestão é condicionada politicamente, tem um significado." Um tema político, ressalta, será o desafio de Dilma para "amoldar sua vocação como gestora a uma base de apoio que não está acostumada a isso". E ela terá, em Lula, uma limitação e uma abertura, ao mesmo tempo, "e terá de usar as duas situações adequadamente".