Gianecchini, Mion e um lustre de ?cristal? Num dia com poucas celebridades, a ala masculina "causou" no desfile da V.Rom. Só na plateia. O ator Reynaldo Gianecchini foi o centro absoluto das atenções, mas ainda sobraram holofotes para o apresentador Marcos Mion e o ex-nadador Fernando Scherer na SPFW, que instalou lustre gigante de ?cristal?, na verdade feito de garrafas pet, na área central do pavilhão. A preciosidade remete à arte francesa, no ano da França no Brasil, e ao que há de mais suntuoso nela.