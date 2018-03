Gilberto Kassab perde mais um secretário para José Serra O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), promoveu na segunda-feira a sétima mudança no primeiro escalão desde que assumiu o cargo, em maio de 2006. Kassab empossou o secretário de Relações Internacionais, Alfredo Cotait Neto, no lugar da secretária Maria Helena Gasparian, que aceitou convite para integrar a equipe do governador José Serra (PSDB). Kassab já perdeu quatro secretários municipais para o governo do Estado: Aloysio Nunes Ferreira, que trocou a Secretaria de Governo pela Casa Civil; Francisco Vidal Luna, que deixou a Secretaria de Planejamento pela pasta de Economia e Planejamento do Estado; e Mauro Ricardo, que trocou a pasta das Finanças do Município pela Secretaria da Fazenda do Estado. O prefeito também trocou, por questões internas, os titulares das Secretarias de Esportes, Saúde e Infra-Estrutura e Obras. Alfredo Cotait Neto, engenheiro e pós-graduado em Administração de Empresas, é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e suplente de senador da República. "(Cotait) Vai priorizar as políticas urbanas, o nosso acesso ao mundo financeiro e a nossa participação no mundo", disse Kassab. Cotait Neto agradeceu a confiança e afirmou que pretende se concentrar nos problemas que afligem o "empresariado e travam o comércio internacional".