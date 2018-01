Globais se aquecem para desfilar na Grande Rio

A Grande Rio, escola com maior número de globais na Marquês de Sapucaí, se prepara para entrar na avenida, na madrugada desta terça-feira. Fernanda Lima, grávida de gêmeos, Cristiane Torloni, Mônica Carvalho e os diretores Jaime Monjardim e Marcos Paulo desfilarão na agremiação. A madrinha da bateria é Grazi Massafera, que chegou há pouco ao sambódroma, cerca por dezenas de fotógrafos. Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas Mangueira e Viradouro empolgam a Sapucaí no 1º dia Saiba como foram os desfiles no Rio no primeiro dia Qual escola de samba será campeã no Rio? Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Veja a comemoração do carnaval pelo mundo Este ano, a Grande Rio pegou carona na ecologia para criar o samba-enredo. Uma viagem até a origem do Universo, com a formação do planeta, a escola foi buscar a importância do gás natural na humanidade. Uma composição de Arlindo Cruz, Mingau, Emerson Dias, Maurição, Carlos Sena e Edu da Penha, e interpretação de Wander Pires, "Do Verde de Coari Vem Meu Gás, Sapucaí", transmite uma mensagem de conscientização e preservação do gás. Sob o comando do carnavalesco Roberto Szanieck, a escola tricolor da Baixada Fluminense quer causar impacto no desfile para conquistar o título inédito e superar os vice-campeonatos conquistados nos últimos dois anos. O enredo começa lá trás, com o surgimento da vida e da morte. A história passa para a descoberta do gás natural nas antigas civilizações. Um passo grande é dado e a "invasão" do gás nas grandes cidades. A evolução da sociedade também é retratada no enredo da agremiação, com a chegada da energia elétrica e o aumento da demanda. No quinto setor do desfile da tricolor de Duque de Caxias, as lendas do alto do Amazonas serão retratadas com o trabalho dos profissionais de Parintins, que realizam a festa do boi-bumbá. Um dos destaques da escola é a rainha da bateria, a atriz global Grazi Massafera. Depois da estréia no carnaval carioca em 2007, que foi marcado por um tombo e algumas dificuldades com a fantasia, deslizes que não abalaram o grande início, o segundo ano no posto promete ser ainda melhor, com uma vestimenta intitulada "Iniciação da Coloração do Fogo no Gasoduto". Além de Grazi, a escola tem outros globais e celebridades confirmados: Suzana Vieira, Paola Oliveira, Beth Lago, Carla Dias, o apresentador David Brasil, a filha do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Marina Mantega e os atores Hugo Gross, José Wilker e Maurício Matar. (Colaborou Amanda Valeri, da Agência Estado)