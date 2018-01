Gol anuncia ordem de compra de 60 Boeing 737 Max

Os novos aviões serão utilizados primeiramente para a renovação da frota da empresa aérea, informou a Gol em fato relevante.

"Esta decisão está alinhada com o compromisso da GOL em aprimorar ainda mais sua eficiência operacional por meio de uma frota jovem, moderna e segura", segundo o documento.

"O novo avião será um dos equipamentos com o melhor custo benefício do mercado, por apresentar uma economia operacional incomparável. Isto é condizente também com o nosso modelo de negócio low cost", afirmou o presidente da Gol, Paulo Kakinoff.

(Por Sérgio Spagnuolo)