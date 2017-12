Gol em torneio na zona oeste do Rio é comemorado com rajadas de fuzis

RIO - O gol da vitória em uma semifinal da 1ª Copa de Futebol de Vila Aliança, disputada no primeiro domingo de maio, 4, deste ano na favela Vila Aliança (zona oeste do Rio), foi comemorado com rajadas de fuzis disparadas para o alto pelos próprios jogadores e por torcedores. A cena está registrada em vídeo de 40 segundos publicado no Youtube. Foi também divulgada na edição desta quarta-feira, 14, do diário carioca Extra.

As imagens mostram jogadores do Vila Aliança Clube (equipe amadora da favela) atirando com fuzis AR-15, AX-47 e FAL durante a festa improvisada pela torcida dentro do campo gramado e em uma quadra de terra anexa. A quadrilha local de traficantes de drogas é vinculada à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

No vídeo, feito por uma pessoa não identificada, o Vila Aliança Clube veste o uniforme da seleção brasileira: camisa amarela, short azul e meias brancas. Um jogador converte um pênalti e corre para comemorar. Enquanto os torcedores gritam e pulam, pelo menos cinco bandidos armados disparam com os fuzis para o alto. Alguns torcedores chegam a tapar os ouvidos pela intensidade dos tiros, mas, aparentemente, ninguém foge.

Um homem gordo com o uniforme reserva da seleção (camisa azul) também faz disparos. Todos ostentam cordões e relógios de ouro.