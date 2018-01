Gol encomenda mais 40 Boeings 737-800 NG A companhia aérea Gol exerceu pedido firme de 34 Boeing 737-800 NG, completando opção de compra de 121 aviões negociada em outubro de 2006, informou a empresa nesta quinta-feira. A empresa também ampliou a encomenda ao assinar novo contrato de aquisição de 40 jatos para entrega entre 2012 e 2014. "Esse novo contrato reduzirá ainda mais nossos custos e permitirá que a GOL continue modernizando sua frota com aeronaves novas", disse em comunicado ao mercado o vice-presidente técnico da Gol, Fernando Rockert de Magalhães. A empresa não revelou imediatamente o valor do novo contrato. A companhia também anunciou que acelerou seus planos para modernização e renovação de frotas da Gol e da Varig, sua controlada. O plano inclui a substituição das atuais 27 aeronaves 737-300 por modelos Next Generation, o que reduzirá a idade média dos aviões e o consumo de combustível, além de aumentar a produtividade, informou a Gol no comunicado. Os modelos 737-300 foram inicialmente adicionados à frota em 2004, por meio de arrendamentos de curto prazo que vigoram até a chegada dos 737-800s previstos no contrato original de compra da Boeing assinado em maio de 2004. A Gol opera atualmente 99 aviões Boeing 737, incluindo os modelos 300, 700 NG e 800 NG. Comparado com o plano previamente divulgado pela empresa, em 2008 a Gol planeja substituir nove 737-300s por dois 737-700s e sete 737-800s. Para 2009, o plano é substituir três 737-300s por dois 737-700s e um 737-800. O aumento nos pedidos firmes de 737-800 NG acrescentará dois novos 737-800 à frota em 2011 e nove 737-800s novos em 2012. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)