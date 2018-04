Gol lidera reclamações de funcionários do setor aéreo em julho, diz sindicato

SÃO PAULO - O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou que a Gol foi campeã de reclamações no mês de julho, quando implantou um novo sistema de processamento das escalas dos pilotos e comissários. O sistema que impede que os tripulantes excedam o limite de horas de voos previsto por lei e consequentemente fiquem sobrecarregados de trabalho causou atrasos e cancelamentos acima do normal.

De acordo com Carlos Camacho, diretor de Segurança de Voo do sindicato, 95% das 345 reclamações feitas por funcionários do setor aéreo no mês passado foram atribuídas a Gol. Camacho afirmou que antes do novo sistema a empresa aérea e a TAM eram responsáveis por 70% das reclamações.

Entre 0h e às 18 horas desta segunda-feira, 2, 53.9% dos 622 voos da companhia sofreram atrasos. Outros 77 (12.4%) foram cancelados. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 1772 partidas previstas em todo o país, 454 (25.6%) tiveram atraso e 103 (5.8%) foram canceladas.

Em nota, a Gol destacou que "trabalha intensamente para normalizar a situação de seus voos: acionou tripulantes extras e destacou equipes de monitoramento nos aeroportos". Além do sistema, a empresa disse que o problema foi provocado pelo tráfego aéreo intenso, com retorno de férias escolares.