Gol permite que cães e gatos viajem na cabine com os seus donos

"Os animais de estimação são hoje considerados parte da família e seus donos querem estar mais próximos de seus pets, e isso inclui também o momento da viagem", afirma Paulo Miranda, diretor de Produtos da Gol.

Para estar na cabine junto com o dono, o animal precisa estar dentro do kennel (contêiner), que deve ter espaço suficiente para ele dar uma volta completa em torno de si. São aceitos todos os tipos de cães ou gatos com idade mínima de quatro meses e peso máximo de 10 quilos (incluindo o kennel) - outros animais não são permitidos.

Por questões de segurança, os passageiros com animais de estimação não podem ser acomodados em saídas de emergência ou na primeira fileira, além de não ser permitido mais de um animal ou criança na mesma fila. A solicitação do serviço deve ser feita com no mínimo 3 horas de antecedência.

Os animais também precisam ter as vacinas em dia. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o dono também deve apresentar atestado de sanidade do animal, fornecido pela Secretaria de Agricultura Estadual, Posto do Departamento de Defesa Animal ou por médico veterinário. O documento deve ser apresentado no embarque com no máximo 72 horas após a emissão e precisa ter validade de dez dias.

Para mais informações, acesse o site da Gol ou entre em contato com a Central de Atendimento da empresa pelo telefone: 0300 101 2001.

TAM. A companhia aérea TAM já permite o transporte de cães e gatos na cabine de passageiros, desde que o peso total, animal mais a caixa, não ultrapasse 7 quilos. A taxa para o transporte, que pode ser tanto em voos nacionais como internacionais, parte de R$ 200. Para mais informações, acesse o site da empresa

SÃO PAULO - Passageiros de avião que não quiserem despachar seu animal de estimação contam, a partir desta quarta-feira, 11, com a possibilidade de levá-los dentro da cabine. A companhia aérea Gol lançou um serviço nos voos domésticos que permite que cães e gatos viajem acomodados embaixo da poltrona.