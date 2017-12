Goldman está ''consciente e comunicativo'' O estado de saúde do ex-governador Alberto Goldman (PSDB) continuava estável até o final da tarde de ontem, conforme boletim divulgado pelo Instituto do Coração (Incor). De acordo com o hospital, o quadro de saúde de Goldman "evolui satisfatoriamente". "Consciente e comunicativo, o ex-governador já se alimenta com dieta leve", informou a nota da assessoria de imprensa do Incor.