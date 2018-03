Goldman passa por operação na próstata O governador de São Paulo, Alberto Goldman (PSDB), foi operado na manhã de ontem no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A cirurgia - para a remoção de um câncer na próstata - durou cerca de 1h30. Por volta do meio-dia, o governador já estava no quarto e passava bem. De acordo com a equipe médica que o acompanha, há 90% de chances de cura.