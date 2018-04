Goleiro Bruno e Macarrão embarcam para o Rio de Janeiro

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O goleiro Bruno Fernandes e o amigo dele, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, já deixaram o Presídio de Contagem (MG) e foram para o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Lá, eles embarcam em um avião da Polícia Civil de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, onde serão recebidos por agentes da Guarda Penitenciária.

A chegada deles está prevista para as 11 horas. Eles vão fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal antes de seguir para a audiência.

Bruno e Macarrão vão participar, às 14 horas, na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, da primeira audiência de instrução e julgamento do processo em que eles são acusados de sequestro e crime de lesão corporal contra Eliza Samudio, ex-amante do atleta, em outubro de 2009.

Na primeira audiência, cinco testemunhas de acusação serão ouvidas. Nas próximas semanas, testemunhas de defesa serão convocadas. Ércio Quaresma, advogado do atleta e de Macarrão, escolheu a própria Eliza, desaparecida desde o início de junho, como uma das testemunhas do goleiro, mas a Justiça negou-se a atender ao pedido.