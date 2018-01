Golpistas agiam a 300 metros da delegacia Três criminosos que aplicavam golpes em correntistas usando caixas eletrônicos foram apanhados pela polícia quando agiam num caixa na rua da 44º DP, em Gaianazes. A delegacia, a 300 metros de onde estavam, não intimidava o trio que, nesta madrugada, escolheu como vítima um policial militar à paisana. Os golpistas foram presos e autuados em flagrante. O golpe que aplicavam é comum. Os criminosos colocam uma fita adesiva de dupla face numa placa de metal na abertura do equipamento por onde deve sair o dinheiro. O cliente realiza a operação de retirada mas as notas não saem. Os golpistas ficam fora do caixa eletrônico e diante do nervosismo do correntista, se oferecem para ajudá-lo. Aconselham que digite novamente sua senha, que é memorizada por eles. Mas o dinheiro continua retido. Orientam o cidadão a entrar em contato com a agência bancária. A vítima se afasta em busca de outro caixa desistindo da operação. Mas o golpe não termina com esse furto. Uma fita magnética registra os dados do cartão, que é clonado posteriormente. De posse da senha, podem realizar outras retiradas da conta corrente da vítima.