Gomes da Silva, o ´Sombra´, está internado no Incor O empresário Sérgio Gomes da Silva deu entrada às 11h46 desta quarta-feira, 18, no setor de emergência do Instituto do Coração (Incor), do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O Incor confirmou a informação, mas diz não ter autorização da família para divulgar boletins médicos. Gomes da Silva, conhecido como "Sombra", já havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina, no início do ano, com problemas cardiovasculares e, na ocasião, passou por um cateterismo cardíaco Empresário do setor de transportes, Gomes da Silva foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, pelo Ministério Público de São Paulo, sob a acusação de ser o mandante do assassinato, em janeiro de 2001, de Celso Daniel, na ocasião prefeito de Santo André, na Grande São Paulo. Ele nega as acusações. O crime teria como objetivo manter suposto esquema de corrupção, que estaria sendo combatido pelo prefeito. Na noite em que Celso Daniel foi seqüestrado por supostos assaltantes, na Vila das Mercês, zona sul da capital, o prefeito estava no interior de uma picape Pajero que era dirigida pelo empresário. Sombra nada sofreu.