Google estuda trazer ao Brasil filtro para Orkut

Investigado desde 2005 pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por crimes contra os direitos humanos, o site de relacionamentos Orkut, da empresa Google estuda trazer ao Brasil uma ferramenta tecnológica para filtrar conteúdos impróprios antes mesmo que eles entrem no ar. A afirmação é do diretor-presidente da Google Brasil, Alexandre Hohagen, aos parlamentares da CPI da Pedofilia, que estão reunidos desde a manhã desta quarta-feira, 9, no Senado Federal, em Brasília. Segundo levantamento da ONG Safernet, responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, 90% dos casos de pedofilia na internet denunciados a cada ano acontece no ambiente do Orkut. Segundo Hohagen a solução tecnológica seria capaz de resolver o problema da veiculação de mensagens impróprias em comunidades temáticas do Orkut. A ferramenta seria ineficaz, no entanto, para impedir a publicação de fotos abusivas nos álbuns de cada usuário, espaço com acesso restrito. Por enquanto, a única ação da empresa para coibir abusos é a existência de links nas páginas para que o usuário reporte excessos ao Orkut. De acordo com Hohagen, 0,4% das denúncias são de crimes contra a criança. "Esse número não nos deixa felizes ou honrados, mas mostra que o problema é específico", disse. "Ele deve ser tratado sem que afete os 27 milhões de usuários brasileiros do serviço." Hohagen disse estar disposto a colaborar com as autoridades. "Estamos muito comprometidos, em um esforço extra de colaboração", disse. "Vamos estudar como prevenir novos fatos e quais ferramentas de cooperação com as autoridades e organizações não-governamentais podemos usar."